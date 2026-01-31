    Liga MX

    Fidalgo, ¿el caso más doloroso? Todos los futbolistas que Real Betis le ha 'robado' al Club América

    No solo ha sido el Maguito, el club español voltea a la Liga MX para sumar refuerzos a sus filas.

    Alonso Ramírez
    Este sábado se dio a conocer la salida de Álvaro Fidalgo del América luego de cinco años en el club, el Maguito no estuvo presente en el campo de juego donde las Águilas vencieron a Necaxa.

    Además, se reveló que jugará en el Betis de LaLiga, algo que siempre anheló el jugador que se formó en las categorías inferiores del Real Madrid.

    Con la salida de Fidalgo al club Bético, serían tres futbolistas que se han marchado directamente del América al cuadro verdiblanco, se suma a los casos de Guido Rodríguez y Diego Lainez.

    Los jugadores que se han ido de América al Betis

    • Diego Lainez

    Un joven Diego Lainez se fue fichado por el Betis en 2019 con un contrato de cinco años, en ese tiempo logró ganarse minutos de juego, marcó dos goles y alcanzó a coronarse en la Copa del Rey en el 2022. Al final, no conpletó los cinco años, solo estuvo tres y después fue cedido al Sporting Braga de Portugal, en 2023 regresó a la Liga MX con Tigres, su equipo actual.

    • Guido Rodríguez

    El mediocampista argentino llegó al América en 2017 ganó los títulos de Liga MX, Copa MX y Campeón de Campeones en 2018 y 2019, respectivamente. Se fue al Betis en enero del 2020 por una suma aproximada a los ocho millones de dólares, con los Béticos sumó a su vitrina la Copa del Rey del 2022, en el 2024 terminó su relación con el cuadro español.

    Otros jugadores que se han ido de la Liga MX al Betis

    • Pau López

    El arquero llegó a Toluca procedente del Marsella de la Ligue One, tuvo un paso fugaz, fueron cuatro meses, el jugador cortó relación antes de tiempo y se fue al Betis.

    • Nelson Deossa

    El colombiano maravilló con su juego en Pachuca y Monterrey durante dos años, en agosto del 2025 sorprendió con su salida del Futbol Mexicano hacía LaLiga con el Real Betis.

