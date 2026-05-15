Liga MX Pachuca vs. Pumas: Esteban Solari felicita al árbitro pese a expulsión de Eduardo Bauermann El DT de los Tuzos dio un primer diagnóstico del golpe que recibió Enner Valencia y pronostica un partido disputado si o hay “cosas extrañas”.

Video Pachuca vs. Pumas: Esteban Solari felicita al árbitro pese a la roja de Bauermann

Esteban Solari, director técnico del Pachuca, felicitó a los árbitros en plena conferencia de presa tras el partido frente a Pumas en la ida de las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026 con todo y que acabó con 10 jugadores tras la expulsión de Eduardo Bauermann.

Además, dio un primer diagnóstico sobre el golpe que recibió Enner Valencia y que debió salir de cambio al minuto 80 del partido de este jueves en el estadio Hidalgo en busca del boleto a la Final.

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“Enner de entrada tiene un esguince de tobillo aparentemente, puede llegar a ser algo muy leve, no parece ser nada importante, lo van a valorar, pero estaba caminando bien, gracias a Dios no es nada importante. La jugada es una desconcentración, cosas del futbol, dentro de la cancha parece que no era para más, quizá desde la computadora o la TV parece otra cosa.

“Al árbitro hay que respetarlos, ayudarlos, confiar en ellos. Ellos (Pumas) pidieron penal y cosas que no existían , me gustan los árbitros que dejan seguir y si el VAR definió que era roja, pues era roja. Hay que felicitar al árbitro, no le dio frío en el juego, el partido lo controló bien, la verdad es que hay que felicitarlos a los árbitros cuando dejan que los partidos sean fluidos”, indicó Solari en conferencia de prensa posterior al juego.

TÉCNICO DE PACHUCA ESPERO QUE NO HAYA “COSAS RARAS” ANTE PUMAS EN CU

Esteban Solari espera un partido abierto para la vuelta de Semifinales del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico este domingo, llegan con ventaja de un gol en la serie, por lo que buscarán mantenerla o ampliarla ante el club que acabó como líder en el torneo regular.

“Ganar a Pumas y dominarlo 90 minutos es un mérito importante, sabiendo que Pumas fue el mejo equipo de la liga mexicana. Tenemos los argumentos suficientes para hacer un gran partido fuera de casa pero en un partido como hoy con condiciones normales donde no haya cosas extrañas el partido va a ser disputado hasta el último minuto, va estar ahí, se va a definir en detalles.