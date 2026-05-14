Liga MX Esto es lo que necesitan Chivas y Cruz Azul para clasificar a la Final Conoce las combinaciones que requieren para superar las Semifinales y ser el primer finalista del torneo.

Video ¿Qué necesitan Chivas y Cruz Azul para clasificar a la Final de Liga MX Clausura 2026?

Chivas vs. Cruz Azul se enfrentan en la Semifinal de la vuelta de la Liga MX Clausura 2026 este sábado en el Estadio Jalisco, luego de que el Estadio Akron debiera ser entregado ala FIFA para su control total en la organización del Mundial 2026.

En el juego de ida de la antesala de la Final del futbol mexicano, Cruz Azul arrebató el empate a Chivas en el Estadio Banorte el miércoles pasado con dos jugadas polémicas de las cuales el Rebaño expresó su inconformidad, aunque no de manera formal.

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El Guadalajara acabó en mejor posición de La Máquina tras ser segundo en la tabla de posiciones a lo largo del orneo regular, mientras que los celestes fueron terceros.

ESTO NECESITAN CHIVAS Y CRUZ AZUL PARA CLASIFICAR A LA FINAL DE LIGA MX

Para convertirse en el primer finalista del torneo, a Chivas le basta el empate para instalarse en el juego por el título debido al criterio de la tabla de posiciones, no importa la cantidad de goles que haya de por medio.

Si Cruz Azul quiere clasificar, está obligado a ganar por cualquier marcador para imponerse en el global y no depender de la posición en la que acabó el torneo regular, cualquier otro resultado no le sirve.