Liga MX Chivas domina a Tigres en encuentros de Liguilla de Liga MX Los felinos tiene hegemonía sobre los tapatíos, pero en la Fiesta Grande las cosas cambian.

Video Chivas, el grande que Tigres no ha podido dominar en liguilla

Para los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el enfrentamiento que se dará entre Chivas vs. Tigres s erá de un alto grado de explosividad, rivalidad y hasta revanchismo, puesto que hay viejas rencillas entre ellos.

El Rebaño Sagrado y los felinos, a pesar de no tener un rivalidad que llegue a términos de Clásico, sí son enfrentamientos a 'muerte', donde incluso influye que son de ciudades que por tradición siempre están en competencia en todos los rubros, Guadalajara y Monterrey.

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Los Tigres han sabido imponerse a las Chivas en el histórico de enfrentamientos, donde en 66 duelos en torneos cortos, se han impuesto en 24 ocasiones, por 19 triunfos para el Rebaño Sagrado y 23 empates, pero en etapa de Liguilla la historia cambia.

CHIVAS DOMINA A TIGRES EN LIGUILLA

Esta será la quinta ocasión en la que Chivas y Tigres se enfrenten en etapa de eliminación directa del futbol mexicano, donde a pesar de que los felinos tiene cierta hegemonía en sus enfrentamientos generales, en este rubro el Rebaño Sagrado es amplio dominador.

De las cuatro ocasiones en que se han visto las caras en la Fiesta Grande del Futbol Mexicano, incluidas dos Finales y dos de Cuartos de Final, los rojiblancos han eliminado a los regios en tres ocasiones, aunque en la disputa de los títulos han dividido triunfos:

Final Clausura 2023

Vuelta: Chivas 2-3 Tigres

Chivas 2-3 Tigres Ida: Tigres 0-0 Chivas

Final Clausura 2017

Vuelta: Chivas 2-1 Tigres

Chivas 2-1 Tigres Ida: Tigres 2-2 Chivas

Cuartos de Final Clausura 2011

Vuelta: Tigre 1-1 Chivas

Tigre 1-1 Chivas Ida: Chivas 3-1 Tigres

Cuartos de Final Clausura 2007