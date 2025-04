Ante ello, Adolfo Bautista señaló en Faitelson sin censura que se necesita volver a generar los jugadores desde cantera y filiales para evitar los candados que se le interponga al club al momento de querer realizar un fichaje, además de generar venta de jugadores no sólo en el mercado nacional, sino internacional.

“No estoy de acuerdo, tantos años se han vivido con esa historia y romperla por malos momentos , malos resultados, malas decisiones de algunas directivas, pienso que no. Tengo mucha confianza, fe al mexicano, pero hay que darle esa oportunidad.

“Dársela como se la dan a un extranjero que ni es conocido en su país, viene, no hace las cosas bien y no lo matan. Pero al mexicano le dan una oportunidad, no la hace y ya lo mataron. Hay que dar esa oportunidad a esos jóvenes”, indicó el Bofo a David Faitelson en exclusiva.