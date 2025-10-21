    Guadalajara

    Chicharito es baja para el Querétaro vs. Chivas de la fecha doble

    Javier Hernández nuevamente queda fuera de una convocatoria de Gabriel Milito en el Guadalajara.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¿Chicharito lesionado? Esto se sabe de su ausencia ante Querétaro

    Chivas jugará ante Querétaro en la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX y lo hará sin sus dos delanteros experimentados, ' Chicharito' Hernández y Alan Pulido.

    De acuerdo a información de Erick López de TUDN, la convocatoria dada por Gabriel Milito para el viaje a tierras queretanas tuvo la ausencia de ambos jugadores.

    PUBLICIDAD

    "Hay bajas para este compromiso, por decisión del cuerpo técnico, Alan Pulido por segunda semana consecutiva que no entra en los planes de Gabriel Milito.

    " Javier 'Chicharito' Hernández, él no viaja por que se ha decidido dosificar las cargas para tenerlo en las mejores condiciones el fin de semana que se disputará el Clásico Tapatío ante Atlas en el estadio del Rebaño".

    La novedad en la convocatoria del Guadalajara es el regreso de Cade Cowell, quien no figuró el pasado fin de semana en el partido de Chivas ante Mazatlán que ganó el cuadro rojiblanco por 2-0.

    Cabe recordar que en las últimas semanas, Chivas recuperó a Erick Gutiérrez y Roberto 'Piojo' Alvarado tras perderse cinco partidos por lesión.

    Video ¿Gallos rojiblancos? Chivas provoca importante cambio en Querétaro

    Más sobre Liga MX

    1 min
    América se solidariza con los damnificados de Veracruz por las lluvias

    América se solidariza con los damnificados de Veracruz por las lluvias

    1 min
    Graban momento de 'Chicha' Sánchez con Konan Big y vaya que dolió

    Graban momento de 'Chicha' Sánchez con Konan Big y vaya que dolió

    1 min
    Brian Rodríguez renueva contrato con América hasta 2029

    Brian Rodríguez renueva contrato con América hasta 2029

    1:15
    América se suma en apoyo a damnificados de Veracruz

    América se suma en apoyo a damnificados de Veracruz

    1:27
    ¡Golpean al 'Chicha' Sánchez! Graban el momento y el video se hace viral

    ¡Golpean al 'Chicha' Sánchez! Graban el momento y el video se hace viral

    Relacionados:
    Guadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD