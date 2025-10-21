Video ¿Chicharito lesionado? Esto se sabe de su ausencia ante Querétaro

Chivas jugará ante Querétaro en la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX y lo hará sin sus dos delanteros experimentados, ' Chicharito' Hernández y Alan Pulido.

De acuerdo a información de Erick López de TUDN, la convocatoria dada por Gabriel Milito para el viaje a tierras queretanas tuvo la ausencia de ambos jugadores.

"Hay bajas para este compromiso, por decisión del cuerpo técnico, Alan Pulido por segunda semana consecutiva que no entra en los planes de Gabriel Milito.

" Javier 'Chicharito' Hernández, él no viaja por que se ha decidido dosificar las cargas para tenerlo en las mejores condiciones el fin de semana que se disputará el Clásico Tapatío ante Atlas en el estadio del Rebaño".

La novedad en la convocatoria del Guadalajara es el regreso de Cade Cowell, quien no figuró el pasado fin de semana en el partido de Chivas ante Mazatlán que ganó el cuadro rojiblanco por 2-0.

Cabe recordar que en las últimas semanas, Chivas recuperó a Erick Gutiérrez y Roberto 'Piojo' Alvarado tras perderse cinco partidos por lesión.