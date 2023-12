'Chino' Huerta usó la frase "Re Hecho en C.U.", que en el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol no está permitido y amerita un castigo.

Surgió mucho la polémica si el jugador de la UNAM tuvo que ser amonestado por mostrar esta playera, pero al no ser un festejo efusivo o provocador, el árbitro no determino que recibiera la tarjeta amarilla, sobre todo al no despojarse de la camiseta.