JJ Macías reaparece tras grave lesión con Pumas y habla de su futuro

José Juan Macías rompió el silencio dos semanas después de haberse lesionado en el Cruz Azul vs. Pumas y adelantó que “pronto” dará “noticias reales sobre su futuro”.

El delantero del club universitario sufrió una triple ruptura de ligamentos que lo dejarán apartado de las canchas al menos durante los próximos nueve meses.

“Ha sido una etapa muy complicada emocionalmente y su apoyo es lo que me ha dado fuerza para intentar levantarme de nuevo”, escribió JJ Macías en un post de Instagram.

Luego, el delantero de 26 años agradeció por los mensajes y apoyo que ha recibido, tanto de aficionados como de su familia.

“Quiero dar gracias a Dios, a mi familia por el apoyo incondicional y, a mis Doctores porque la cirugía fue un éxito. Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro. Que Dios los bendiga y gracias infinitas por tanto cariño hacia mi persona”, añadió.

Tras su grave lesión, la tercera que sufre de este tipo, la afición y prensa mexicana comenzó a especular sobre el retiro de JJ Macías. Incluso, Antonio ‘Pollo’ Briseño, su excompañero en Chivas, salió a su defensa.

Rodrigo Celorio reportó para TUDN que Macías tiene previsto anunciar su rescisión de contrato con Pumas al enfrentar un largo proceso de recuperación.

JJ Macías llegó a Pumas con un contrato de seis meses, con opción de extender el vínculo por un año más, por lo que, todo parece indicar, no habrá dicha extensión.