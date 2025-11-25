    Liga MX

    Pumas eliminados en Play-in fue la decepción de esta etapa en la Liga MX

    La mesa de Tercer Grado Deportivo discutió sobre lo que ha sido el club de la UNAM en los últimos años.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Pumas desata la polémica tras ser eliminado del Play-in

    La Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX quedó definida para disputarse los cruces de Cuartos de Final al terminar el Play-in, etapa en la que Pumas y Pachuca quedaron eliminados de la pelea por el título.

    Sobre los de la UNAM se retomó el tema en Tercer Grado Deportivo, en el que se cuestionaron sobre lo que ha pasado en la institución en los últimos años en el ámbito deportivo y en el que no han ganado un campeonato en varios torneos.

    Alberto Lati señaló lo que les funcionó a los universitarios en diferentes tiempos de su historia y en la actualidad no ve nada de esos posibles esquemas de estructura y funcionamiento.

    “Te lo voy a poner en etapas, en los noventa del título cuando vencen al América era un equipo de cantera completamente afianzado, con un par de extranjeros de máxima calidad, que son Juan Carlos Vera, Tuca Ferretti, el proyecto de Arturo Elías Ayub era completamente sustentable y el equipo del 2001 en esencia rescatado de cantera y sabiendo hacer las cosas, en este momento ni de una ni de otra”.

    Lo que ha fallado en Pumas

    David Faitelson por su parte, fue contundente al exponer lo que ha dejado de producir el club y de lo que fueron reconocidos por todos en el futbol mexicano.

    “Lo que ha faltado es algo que Pumas ha ido enterrando poco a poco y es la cantera, no tiene el complemento de jugadores de fuerzas básicas, no encuentras un número nueve, no encontraste un portero cuando tuviste la emergencia de una lesión”.

    “El futbol ha cambiado también, antes los jugadores tocaban la puerta y decían, quiero jugar en Pumas, pasó con Luis García, un furibundo americanista y dijo, yo quiero debutar en Primera división, voy a Pumas. Ya no llegan los jugadores a Pumas, no le llega el material, no ha tenido la capacidad de ir a buscar y detectar talento en otros lugares y se ha desvirtuado el desarrollo del futbolista”.

