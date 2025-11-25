La Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX quedó definida para disputarse los cruces de Cuartos de Final al terminar el Play-in, etapa en la que Pumas y Pachuca quedaron eliminados de la pelea por el título.

Sobre los de la UNAM se retomó el tema en Tercer Grado Deportivo, en el que se cuestionaron sobre lo que ha pasado en la institución en los últimos años en el ámbito deportivo y en el que no han ganado un campeonato en varios torneos.

Alberto Lati señaló lo que les funcionó a los universitarios en diferentes tiempos de su historia y en la actualidad no ve nada de esos posibles esquemas de estructura y funcionamiento.

“Te lo voy a poner en etapas, en los noventa del título cuando vencen al América era un equipo de cantera completamente afianzado, con un par de extranjeros de máxima calidad, que son Juan Carlos Vera, Tuca Ferretti, el proyecto de Arturo Elías Ayub era completamente sustentable y el equipo del 2001 en esencia rescatado de cantera y sabiendo hacer las cosas, en este momento ni de una ni de otra”.

Lo que ha fallado en Pumas

David Faitelson por su parte, fue contundente al exponer lo que ha dejado de producir el club y de lo que fueron reconocidos por todos en el futbol mexicano.

“Lo que ha faltado es algo que Pumas ha ido enterrando poco a poco y es la cantera, no tiene el complemento de jugadores de fuerzas básicas, no encuentras un número nueve, no encontraste un portero cuando tuviste la emergencia de una lesión”.