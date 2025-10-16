Una vez concluida la Fecha FIFA de este mes de octubre, el regreso de la Liga MX trajo buenas noticias para algunos equipos, entre ellos el Monterrey, que ya podrá contar con uno de sus elementos que podría convertirse en un bastión, Carlos Salcedo.

Aunque ya estuvo con el equipo algunos partidos en la banca, hasta el momento solamente ha tenido actividad con la Sub-21, pero lo que no ha logrado debutar con el primer equipo desde su llegada al cuadro regiomontano.

"¡Volvimos a jugar! que linda sensación VAMOS LA RAYA", escribió Salcedo en su cuenta oficial de X Twitter en un partido ante Chivas con la Sub-21 en donde fue titular.

Sin embargo, para esta cabalística Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, Carlos Salcedo no solamente estará en la banca cuando enfrenten a los Pumas, sino que Domènec Torrent ya quiere verlo en el terreno de juego y tiene planeado ponerlo algunos minutos.

Cabe recordar que el defensa se incorporó al Monterrey en enero, per no pudo debutar con la escuadra regiomontana debido a que durante su primer entrenamiento tuvo una ruptura de rodilla, lo que lo marginó de las canchas por más de nueve meses.