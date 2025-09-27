Carlos Salcedo, jugador de los Rayados de Monterrey, llegó al conjunto de la 'Pandilla' a inicios de este 2025, aunque no ha podido debutar con los norteños hasta este sábado... o casi un debut.

El 'Titán' tuvo sus primeros minutos de actividad con el uniforme del conjunto regiomontano, aunque fue en partido de la Sub-21, aunque el propio Salcedo festejó este hecho en sus redes sociales.

"¡Volvimos a jugar! que linda sensación VAMOS LA RAYA", escribió Salcedo en su cuenta oficial de X Twitter en un partido ante Chivas en donde fue titular.

Los Rayados de Monterrey Sub-21 vencieron con marcador de 4-2 a su similar del Guadalajara en un partido que también contó con la participación de Roberto de la Rosa.

Carlos Salcedo se lesionó el ligamento cruzado de la rodilla de una forma insólita en lo que fue su primer entrenamiento con los Rayados de Monterrey. Su última aparición en Liga MX fue en enero de este año, poco antes de llegar a la 'Pandilla', cuando jugaba con Juárez todavía y en una visita al Mazatlán en la Jornada 1 del Clausura 2025.