Liga MX ¡Carlos Acevedo sufre conmoción en esta jugada y sale del partido vs. Pumas! El guardameta de Santos sale en camilla tras fuerte impacto en el partido ante los Universitarios, en la Jornada 4 del Clausura 2026.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Carlos Acevedo sufre conmoción en esta jugada y sale del partido vs. Pumas

El arquero de Santos Laguna, Carlos Acevedo, fue factor en el triunfo de Pumas sobre el cuadro de la Comarca. En el segundo gol no rechazó el esférico de forma correcta y se le fue entre las manos.

El guardameta mexicano al minuto 61 salió de su área grande al intentar despejar un disparo de Juninho el esférico se impactó en el rostro de Acevedo y de inmediato se fue al césped, tras el golpe.

PUBLICIDAD

De inmediato las asistencias entraron al terreno de juego para atender al futbolista y tras unos minutos consideran necesario el cambio, por lo que deja su lugar a Cristian Dájome.