Pumas UNAM Pumas golea en casa a Santos en la Jornada 4 de la Liga MX Con doblete de Jordan Carrillo, el cuadro universitario se impone sin problemas a unos Guerreros con un Carlos Acevedo que pasó una muy mala noche y salió de cambio.

. Imagen Mexsport

En partido de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas aprovechó su localía en el Estadio de Ciudad Universitaria y, con doblete de Jordan Carrillo, terminó por golear 4-0 a un Santos q ue llegó tarde al partido.

PUBLICIDAD

Muy temprano en el partido, a los 12 minutos, Alan Medina tendió un centro perfecto desde banda derecha, para que apareciera en el área Jordan Carrillo y, ante la complacencia defensiva, rematara de forma letal con la cabeza y lo mandara al fondo para el 1-0 de Pumas.

Video ¡Imperdible! Jordan Carrillo clava un golazo para el 1-0 vs Santos

El cuadro auriazul aumentó su ventaja al 21' en una jugada de fantasía en la que Juninho retrasa el balón al acercarse al área, para que apareciera Carrasquilla, prendiera la de gajos desde la media luna y le doblara las manos a Carlos Acevedo para conseguir el segundo de los locales.

Video ¡Adalberto Carrasquilla hace un golazo espectacular para el 2-0 a Santos!

La cuenta para los del Pedregal aumentó a los 31 minutos, con una gran jugada del mismo Jordan Carrillo, quien se metió al área, hizo un recorte espectacular, sacó el fogonazo y dejó sin oportunidad al guardameta para el 3-0 en la pizarra.

Video ¡Es goleada de los Pumas! Jordan Carrillo hace doblete y marca el 3-0 a Santos

La fiesta de los Pumas continuó a los 39, en un disparo de Alan Medina, quien prendió la de gajos desde la media luna, lo pegó al poste izquierdo de Acevedo y dejó sin oportunidad al portero de los laguneros para poner el cuarto antes del descanso.

Video ¡Imperdible! Pumas está goleando a Santos con golazo de Alan Medina