Pumas golea en casa a Santos en la Jornada 4 de la Liga MX
Con doblete de Jordan Carrillo, el cuadro universitario se impone sin problemas a unos Guerreros con un Carlos Acevedo que pasó una muy mala noche y salió de cambio.
En partido de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas aprovechó su localía en el Estadio de Ciudad Universitaria y, con doblete de Jordan Carrillo, terminó por golear 4-0 a un Santos q ue llegó tarde al partido.
Para Carlos Acevedo, portero de la Selección Mexicana que se encuentra en la pelea de meterse al Mundial 2026, no fue una buena tarde, ya que aparte de los cuatro goles recibidos, dos de ellos con cierta colaboración de su parte, terminó saliendo antes del partido por un golpe en el rostro que lo dejó algo mareado y con una aparente conmoción.
Muy temprano en el partido, a los 12 minutos, Alan Medina tendió un centro perfecto desde banda derecha, para que apareciera en el área Jordan Carrillo y, ante la complacencia defensiva, rematara de forma letal con la cabeza y lo mandara al fondo para el 1-0 de Pumas.
El cuadro auriazul aumentó su ventaja al 21' en una jugada de fantasía en la que Juninho retrasa el balón al acercarse al área, para que apareciera Carrasquilla, prendiera la de gajos desde la media luna y le doblara las manos a Carlos Acevedo para conseguir el segundo de los locales.
La cuenta para los del Pedregal aumentó a los 31 minutos, con una gran jugada del mismo Jordan Carrillo, quien se metió al área, hizo un recorte espectacular, sacó el fogonazo y dejó sin oportunidad al guardameta para el 3-0 en la pizarra.
La fiesta de los Pumas continuó a los 39, en un disparo de Alan Medina, quien prendió la de gajos desde la media luna, lo pegó al poste izquierdo de Acevedo y dejó sin oportunidad al portero de los laguneros para poner el cuarto antes del descanso.
El marcador no se movió más, una contundente victoria 4-0 de los Pumas sobre Santos qu e los mantiene invictos en el Clausura 2026 y en la pelea por los ocho primeros lugares; mientras que los laguneros siguen sin victoria y en el penúltimo sitio de la tabla.