    Liga MX

    La burla de Toluca para Monterrey con festejo de Sergio Ramos tras eliminación

    Los Dialbos Rojos no tuvieron piedad tras obtener el boleto a su segunda final al hilo.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Resumen | Toluca vence a Rayados y va por el bicampeonato

    Luego de que Toluca avanzara a su segunda final consecutiva en la Liga MX, los Diablos Rojos se burlaron de Monterrey con el épico festejo de su capitán Sergio Ramos.

    La cuenta oficial de Toluca en Instagram colgó la foto de Ramos silenciando a la afición rival tras anotar de penal el primer gol de Rayados en el partido y así burlarse de la eliminación de los regiomontanos con el mensaje: "Silencio, que la pandilla ya está descansando".

    PUBLICIDAD

    Los Diablos Rojos empataron 3-3 en el marcador global ante Rayados y avanzaron por su posición en la tabla durante la fase regular, no sin antes sufrir durante los 90 minutos.

    Curiosamente, Sergio Ramos soltó en exclusiva para TUDN en entrevista flash pospartido que su partido ante Toluca fue el último disputado en la Liga MX, dando por hecho su salida del futbol mexicano.

    Toluca avanzó a su segunda final consecutiva y busca obtener el bicampeonato que nunca ha logrado en su historia tras haber conquistado el título el torneo pasado.

