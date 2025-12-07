Video Resumen | Toluca vence a Rayados y va por el bicampeonato

Luego de que Toluca avanzara a su segunda final consecutiva en la Liga MX, los Diablos Rojos se burlaron de Monterrey con el épico festejo de su capitán Sergio Ramos.

La cuenta oficial de Toluca en Instagram colgó la foto de Ramos silenciando a la afición rival tras anotar de penal el primer gol de Rayados en el partido y así burlarse de la eliminación de los regiomontanos con el mensaje: "Silencio, que la pandilla ya está descansando".

Los Diablos Rojos empataron 3-3 en el marcador global ante Rayados y avanzaron por su posición en la tabla durante la fase regular, no sin antes sufrir durante los 90 minutos.

Curiosamente, Sergio Ramos soltó en exclusiva para TUDN en entrevista flash pospartido que su partido ante Toluca fue el último disputado en la Liga MX, dando por hecho su salida del futbol mexicano.