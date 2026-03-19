Liga MX Braulio Luna advierte que Efraín Juárez debe comportarse de acuerdo a su puesto El exjugador del cuadro auriazul afirma que el técnico universitario debe tratar de controlar su temperamento y olvidar el protagonismo.

Video Braulio Luna manda recadito a Efraín Juárez

Durante su participación en el programa de Faitelson sin Censura, el exjugador de los Pumas, Braulio Luna, habló sobre lo sucedido con el actual técnico auriazul, Efraín Juárez, tras el encuentro ante Cruz Azul, en el que hizo gritos y señas que terminaron en una sanción.

" Efraín tiene una personalidad muy peculiar, pero sí siento que a veces sí tiene que jalarle un poquito la rienda a su carácter, lo que lo que pasó este fin de semana y, mira que le tengo mucho aprecio, pero eres el director técnico de los Pumas, te tienes que comportar de una manera, no te debe ganar así el temperamento, la adrenalina del futbol.

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A pegunta expresa de David Faitelson, Braulio dejó claro que lo sucedido en la Jornada 11 de la Liga MX no se debió a un intento de restarle presión a sus jugadores, debido a que actualmente el equipo marcha bien.

"Probablemente hace un mes y medio, hoy en día el equipo está bien, está pleno, está compitiendo, tiene contenta su afición, ahorita qué presión le puede quitar a los muchachos, ninguna".

Finalmente, Braulio Luna le envió un mensaje claro a Efraín Juárez, a tiempo que lo comparó con el técnico del Cruz Azul, Nicolás Laecamón, quien también ha tenido arrebatos similares.

" Creo que el protagonismo hay veces que hay que dejarlo un poquito de lado, ser muy mesurado. No es lo mismo, con un ejemplo como el de Larcamón, que ya van varios episodios que tiene y es lo mismo porque es temperamental y se dejan llevar, voltean hacia la la banca rival y empiezan a hacer gestos que no van, entonces empiezas a tener problemas gratis y te empiezan a encasillar con que eres un técnico medio conflictivo".

"LA FILOSOFÍA DE PUMAS ESTÁ COMPROMETIDA, NO LA GRANDEZA": BRAULIO LUNA

Al hablar del momento por el que actualmente pasan los Pumas, quienes ya van varios años sin levantar el título de la Liga MX, Braulio Luna consideró que su grandeza no está en juego, sino su filosofía.

"Yo lo único que te puedo decir es que la grandeza que tienen los Pumas no está comprometida, lo que veo que está comprometida es la filosofía que tiene este equipo. ¿Por qué cambió de un momento a otro?. Han pasado muchos años después de de este título que acabas de mencionar y la jerarquía siempre se trabaja todos los días y no solamente con los títulos".

A pesar de esto, el exjugador auriazul aceptó en Faitelson sin Censura que dejar por un lado la cantera puede deberse a la presión por la falte de campeonatos.

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"Es un hecho que los Pumas necesitan un título, les urge un título y creo que por eso también se les ha desviado un poquito el tema de cantera y han apostado mucho por el tema de cartera, la presión está ahí, el tema de decir porqué la filosofía cambió es porque no hemos visto un canterano, como tal, salir en los últimos años de Pumas".

Finalmente , Braulio Luna comparó un poco a la plantilla actual de los auriazules con grandes jugadores extranjeros que se enfundaron la casaca de los Pumas.

"Dime ahorita quién marca una diferencia en Pumas, creo que le doy más mérito a Efraín que a los propios jugadores de manera individual, Carrasquilla, el propio lateral izquierdo Angulo y Juninho que creo que está despuntando de una manera muy interesante. Vamos a decirlo no hay un Juan Carlos Vera, no hay un Leandro Augusto, no hay un Dario Verón con ese liderazgo".