“Entonces Mazatlán se comunica conmigo, me explica el proyecto, veo que es un club súper serio, súper profesional, con gente muy preparada, con gente joven, con mucha ilusión y bueno, la verdad que me fueron conquistando y me fueron convenciendo, como también ya conozco la zona, en mi trayectoria como entrenador me he movido mucho pues terminamos en llegar a un acuerdo y nada, estoy entusiasmado”, señaló Beñat San José Gil en entrevista con Mikel Etxarri en el Comité Guipuzcoano de Entrenadores.