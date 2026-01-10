Liga MX En Brasil reportan que Anselmi contempla 'quitar' figuras a Cruz Azul Incluso fuera del conjunto de La Noria, el director técnico sudamericano todavía da mucho de qué hablar.

Video El sorpresivo 'golpe' que Anselmi planea darle a su ex Cruz Azul

Martín Anselmi está en el inicio de una nueva aventura en su carrera al dirigir al Botafogo de Brasil, si bien todavía es muy recordado en el futbol mexicano por su paso con el Cruz Azul.

Quizás incluso es más recordado por su abrupta salida del conjunto de La Noria, por lo que Anselmi no es precisamente la persona más estimada entre los aficionados del conjunto cementero quienes ahora, vuelven a ver un capítulo por parte del director técnico argentino.

Acorde con globo Esporte de Brasil, Martín Anselmi planteó a la directiva del Botafogo la contratación de dos jugadores clave del Cruz Azul y a quienes ya dirigió de hecho en la escuadra de la Liga MX.

Se trata de Carlos Rodolfo Rotondi y Willer Ditta, dos nombres que el propio Anselomi habría presentado a su directiva con potencial para ser contratados, si bien el medio brasileño no refiere si se buscarán las negociaciones con los cementeros.