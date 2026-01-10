    Liga MX

    Santos Laguna vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026

    Los Guerreros buscan sacudirse un corto dominio de los Rayos en compromiso de la Jornada 1 del nuevo torneo de la Liga MX.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Así puedes ver el Santos Laguna vs. Necaxa en el inicio del Clausura 2026

    Santos Laguna vs. Necaxa se enfrentan como parte de la primera jornada de la Liga MX Clausura 2026 en un duelo que si bien no tiene grandes expectativas, suele ser emocionante y con promesa de goles, al menos así ha sido en sus últimos frentes.

    Los Guerreros juegan como local, la última vez que lo hicieron en esa condición ante los Rayos ganaron 3-2, fue como parte de la Fecha 6 del Apertura 2024 y con goles del uruguayo Franco Fagundez, el mexicano Santiago Muñoz (hoy en la MLS y que se perfila para volver a la Liga MX), y de Tahiel Jiménez.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL SANTOS LAGUNA VS. NECAXA DE LA JORNADA 1 DEL CLAUSURA 2026

    Necaxa ha ganado en los dos últimos partidos que ha enfrentado a Santos Laguna, ambos en el Estadio Victoria; 4-1 en el torneo pasado y 3-2 en el Clausura 2025. El último triunfo rojiblanco en el TSM fue un 2-5 del Apertura 2023.

    La última ocasión que estos equipos firmaron un empate 0-0 fue en el Clausura 2023 en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

    En Liga MX, Santos Laguna llega con una racha de cuatro victorias consecutivas como local:

    • Santos Laguna 1-0 Tijuana
    • Santos Laguna 2-0 León
    • Santos Laguna 3-1 Querétaro
    • Santos Laguna 1-0 Pachuca

    Necaxa, por su parte, tiene dos juegos al hilo sin perder en condición de visitante, desde que perdió 5-3 ante Tigres, logró ganar 3-4 al Atlético de San Luis y empatar 1-1 con Mazatlán FC, que parece vivir sus últimos juegos en Liga MX.

    • Cuándo es el Santos Laguna vs. Necaxa de la Liga MX Clausura 2026: el partido es el sábado 10 de enero en el Estadio TSM de Torreón.
    • A qué hora es el Santos Laguna vs. Necaxa de la Liga MX Clausura 2026: el juego inicia a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 20:00 horas tiempo del Este, 19:00 horas tiempo del Centro y 17:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Santos Laguna vs. Necaxa de la Liga MX Clausura 2026: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de ViX tanto en México como en Estados Unidos.
