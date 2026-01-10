Liga MX 'Loco' Abreu lo confirma: dirigirá a su hijo en los Xolos de Tijuana El futbol mexicano vivirá una situación muy especial con padre e hijo reunidos en un mismo equipo.

Video Insólito: padre dirigirá a su hijo en la Liga MX

La Liga MX vivirá un acontecimiento especial cuando padre e hijo se reúnan en un mismo equipo, en este caso, los Xolos de Tijuana, para el Torneo Clausura 2026.

Sebastián 'Loco' Abreu, director técnico del conjunto fronterizo, confirmó la llegada de su hijo, Diego Abreu, como refuerzo para el certamen en curso de la Liga MX, esto después de debutar en el certamen con empate ante América.

Diego Abreu es mexicano (además de uruguayo como su padre), y llega procedente del Defensor Sporting de Uruguay. El 'Loco' adelantó lo que tiene planeado para su hijo dentro del conjunto canino.

“Primero, agradecerle al club por hacer el esfuerzo de ir a buscar a otro delantero con proyección mexicana, que era lo que estábamos buscando: un jugador ya consolidado en Primera División, como lo estuvo todo el año pasado, y con características que se adaptan a nuestra búsqueda. La posibilidad surge dentro del scouting y, obviamente, cuando me lo plantearon, ahí entran los sentimientos. No voy a decir que no es un jugador que me guste o que no encaje dentro de nuestras características: tiene buena movilidad, buenas diagonales, tiene gol, tiene proyección, es mexicano.

"Que el club haya hecho el esfuerzo de ir a comprarlo a Defensor Sporting me pone contento. Ya lo veníamos hablando desde hace tiempo como una posibilidad y ellos tienen claro que ese padre que le exige las vacaciones cuando entrena, o que se enoja porque le exige y le exige, ahora va a ser el doble", agregó el timonel.

A pesar de la condición de Diego Abreu, su padre dejó en claro que tendrá que trabajar como cualquier otro jugador y que no habrá preferencias.