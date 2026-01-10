Liga MX Liga MX: Pumas no descarta contratación del 'Chucky' Lozano El jugador mexicano que recientemente salió del San Diego tiene chances de regresar a la Liga MX.

Video Grande de la Liga MX deja con la boca abierta al abrirle las puertas a 'Chucky' Lozano

Hirving 'Chucky' Lozano está a la espera de definir su futuro, todo después de su salida del San Diuego de la MLS y un posible destino sería nada más y nada menos que con un grande de la Liga MX.

Pumas no se ha planteado el fichaje del Chucky, pero no es algo que se descarte del todo, según afirmó Antonio Sancho, flamante directivo del Club Universidad.

Durante la presentación de los refuerzos de Pumas para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Sancho fue cuestionado al respecto y señaló que un jugador del nivel de Hirving Lozano no es despreciable, si bien todavía no estaba contemplado por la directiva.

“Habría que ver si entra en el presupuesto. Un jugador como el ‘Chucky’ siempre resulta interesante; al final es un futbolista de gran nivel y con todo lo que ha hecho a nivel de Selección marca una diferencia por el nivel en el que juega. Sin embargo, la verdad es que no lo sabía y no lo hemos explorado ni analizado hasta ahora”, refirió Sancho.

Hirving Lozano estuvo solamente una temporada con el San Diego FC de la MLS, equipo con el que alcanzó la Final de la Conferencia Oeste.

Mikey Varas, técnico del conjunto californiano, dejó en claro que Lozano se fue solamente por falta de compatibilidad y no por un hecho en específico.

EN AMÉRICA TAMBIÉN SE PRONUNCIAN RESPECTO AL 'CHUCKY' LOZANO



Paulo Rodrigues, auxiliar técnico de André Jardine en el América, también fue cuestionado respecto al tema de Hirving Lozano, esto después del partido ante Tijuana en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX.

“Se trata de un gran jugador, todos lo conocemos, es un jugador seleccionado, de nivel mundial. Pero nosotros tenemos muchos grandes jugadores en esa posición. Siempre estamos abiertos a analizar opciones, pero no es un jugador del que estemos hablando en este momento. Estamos muy enfocados en nuestro plantel, en los jugadores que están con nosotros, y estamos muy contentos con lo que tenemos", dijo Rodrigues.

“Es un gran jugador, sin duda, pero esas son situaciones que hay que platicar con la directiva y con quienes toman ese tipo de decisiones. Es una pregunta que surge ahora y no tengo una respuesta inmediata para darte", agregó.