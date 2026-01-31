HORARIO Y DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. CHIVAS DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026

    Liga MX

    Atlético de San Luis vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    El líder tapatío visita al cuadro potosino donde no sólo tratara de conservar el primer lugar y el invicto, sino también el paso perfecto.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Vuelve el líder! Así puedes ver el San Luis vs. Chivas

    Atlético de San Luis vs. Chivas se enfrentan en el ‘nuevo’ estadio, el Libertad Financiera, antes llamado Estadio Alfonso Lastras en la capital de San Luis Potosí, ahora como parte de la Jornada 4 de la Liga MX Clausura 2026.

    El cuadro potosino llega con paridad de resultados; un triunfo, un empate y una derrota, ésta como local en la Fecha 1 de este torneo frente a Tigres. Además, en casa tiene tres juegos al hilo con derrota, por lo que será imperativo sumar tres unidades esta ocasión para romper la inercia negativa.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Atlas vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
    1 mins

    Atlas vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Liga MX
    ¿Por qué expulsaron a Nicolás Larcamón y al 'Toro' Fernández en el Juárez vs. Cruz Azul?
    1 mins

    ¿Por qué expulsaron a Nicolás Larcamón y al 'Toro' Fernández en el Juárez vs. Cruz Azul?

    Liga MX
    ¡Mohamed manda mensaje a la Liga MX, por cosas importantes!
    1 mins

    ¡Mohamed manda mensaje a la Liga MX, por cosas importantes!

    Liga MX
    Partidos de hoy 31 de enero: Liga MX y mexicanos en el extranjero
    1 mins

    Partidos de hoy 31 de enero: Liga MX y mexicanos en el extranjero

    Liga MX
    Mohamed pide a la Liga preocuparse por cosas importantes
    1:08

    Mohamed pide a la Liga preocuparse por cosas importantes

    Liga MX
    Jordan Carrillo marcó el rumbo del triunfo de Pumas sobre Santos
    1:28

    Jordan Carrillo marcó el rumbo del triunfo de Pumas sobre Santos

    Liga MX
    ¡Carlos Acevedo sufre conmoción en esta jugada y sale del partido vs. Pumas!
    1 mins

    ¡Carlos Acevedo sufre conmoción en esta jugada y sale del partido vs. Pumas!

    Liga MX
    Palmeiras rompe el silencio: ¿Raphael Veiga ficha por América?
    1 mins

    Palmeiras rompe el silencio: ¿Raphael Veiga ficha por América?

    Liga MX
    Los futbolistas que han dado el salto de América a Cruz Azul
    1 mins

    Los futbolistas que han dado el salto de América a Cruz Azul

    Liga MX
    Lo respuesta de Sebastián Cáceres sobre las posibles salidas de América
    2 mins

    Lo respuesta de Sebastián Cáceres sobre las posibles salidas de América

    Liga MX

    HORARIO Y DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. CHIVAS DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026

    La última vez que Atlético de San Luis ganó como local fue también ante un equipo tapatío, 2-0 al Atlas en la Jornada 13 del Apertura 2025. La última ocasión que recibió a Chivas ganó 3-1 hace casi un año en el Clausura 2025.

    El Guadalajara, por su parte, llega con paso perfecto y como líder en solitario en el Clausura 2026, resultados que ilusión en lo que es el segundo torneo con el estratega argentino Gabriel Milito al frente.

    • Cuándo es el Atlético de San Luis vs. Chivas de la Liga MX: el partido es este sábado 31 de enero en el Estadio Libertad Financiera, antes Estadio Alfonso Lastras.
    • A qué hora es el Atlético de San Luis vs. Chivas de la Liga MX: el juego inicia a las 21:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 22:00 horas tiempo del Este, 21:00 horas tiempo del Centro y 19:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Atlético de San Luis vs. Chivas de la Liga MX: sigue la transmisión del encuentro en vivo por la señal de ViX, tanto para México como para Estados Unidos.
    Relacionados:
    Liga MXAtlético de San LuisGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    YE Live in Mexico
    Tráiler: Mochaorejas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX