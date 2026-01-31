Liga MX Atlético de San Luis vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 El líder tapatío visita al cuadro potosino donde no sólo tratara de conservar el primer lugar y el invicto, sino también el paso perfecto.

Video ¡Vuelve el líder! Así puedes ver el San Luis vs. Chivas

Atlético de San Luis vs. Chivas se enfrentan en el ‘nuevo’ estadio, el Libertad Financiera, antes llamado Estadio Alfonso Lastras en la capital de San Luis Potosí, ahora como parte de la Jornada 4 de la Liga MX Clausura 2026.

El cuadro potosino llega con paridad de resultados; un triunfo, un empate y una derrota, ésta como local en la Fecha 1 de este torneo frente a Tigres. Además, en casa tiene tres juegos al hilo con derrota, por lo que será imperativo sumar tres unidades esta ocasión para romper la inercia negativa.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. CHIVAS DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026

La última vez que Atlético de San Luis ganó como local fue también ante un equipo tapatío, 2-0 al Atlas en la Jornada 13 del Apertura 2025. La última ocasión que recibió a Chivas ganó 3-1 hace casi un año en el Clausura 2025.

El Guadalajara, por su parte, llega con paso perfecto y como líder en solitario en el Clausura 2026, resultados que ilusión en lo que es el segundo torneo con el estratega argentino Gabriel Milito al frente.