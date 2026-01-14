    Liga MX

    El Estadio Alfonso Lastras cambia de nombre

    El nuevo nombre del tradicional inmueble del futbol mexicano fue anunciado este miércoles.

    Atlético de San Luis anunció este miércoles que el Estadio Alfonso Lastras cambia de nombre a partir de enero a Estadio Libertad Financiera.

    El club de la Liga MX lo hizo a través de un comunicado de prensa en el que explica la transición.

    "Con el compromiso de seguir creciendo como institución y proyectar al club hacia nuevas metas deportivas, sociales y comerciales, el Club Atlético de San Luis informa a la afición, medios de comunicación y sociedad potosina en general que, a partir de enero de 2026, nuestro estadio será oficialmente renombrado como: Estadio Libertad Financiera", se lee en el documento.

    Y anunció, además, algunos otros cambios que vendrán acompañandolo.

    "Este anuncio marca el inicio de una transición responsable y respetuosa, e incluirá diversas acciones de comunicación, identidad visual, activaciones sociales y encuentros con nuestra afición para construir juntos esta nueva historia".

    Todavía en el juego de la fecha uno del Clausura 2026, del 11 de enero, aparece como nombre del Estadio Alfonso Lastras, por lo que su primer duelo en Liga MX con su nuevo nombre será el de la Jornada 4 ( la 2 y la 3 juega de visitante) ante Chivas el próximo 1° de febrero.

    Liga MXAtlético de San Luis

