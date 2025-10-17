Video ¡A matar o morir! Dónde ver el Atlético San Luis vs Atlas en vivo

El conjunto potosino llega como décimo quinto en la tabla de posiciones con 10 puntos pero sin saber lo que es ganar en casa con saldo de un empate y cuatro derrotas con Guillermo Abascal como entrenador, pero aún con aspiraciones a colocarse en zona de Repechaje.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. ATLAS DE LA JORNADA 13 DE LIGA MX

Atlas, por su parte, llega con cinco partidos consecutivos como visitante sin ganar, sólo obtuvo la victoria en la Fecha 1 cuando visitó al Puebla y cuando el equipo aún era dirigido por Gonzalo Pineda, quien fue cesado tras la Fecha 4 para dar paso al regreso de Diego Cocca.

Atlas suma dos juegos consecutivos sin perder frente al Atlético de San Luis, uno oficial y otro amistoso, aunque la última vez que se enfrentaron en territorio potosino, los rojiblancos ganaron 2-1.