    Atlas

    Atlético de San Luis vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

    Ambas escuadras aspiran a meterse en zona de Repechaje del Apertura 2025 aunque con el cuadro potosino sin saber ganar de local.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡A matar o morir! Dónde ver el Atlético San Luis vs Atlas en vivo

    Atlético de San Luis vs. Atlas forma parte de la cartelera de apertura de la Jornada 13 en la Liga MX después del receso por la Fecha FIFA como parte del camino de las selecciones nacionales hacia el Mundial 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá.

    El conjunto potosino llega como décimo quinto en la tabla de posiciones con 10 puntos pero sin saber lo que es ganar en casa con saldo de un empate y cuatro derrotas con Guillermo Abascal como entrenador, pero aún con aspiraciones a colocarse en zona de Repechaje.

    PUBLICIDAD

    HORARIO Y DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. ATLAS DE LA JORNADA 13 DE LIGA MX

    Atlas, por su parte, llega con cinco partidos consecutivos como visitante sin ganar, sólo obtuvo la victoria en la Fecha 1 cuando visitó al Puebla y cuando el equipo aún era dirigido por Gonzalo Pineda, quien fue cesado tras la Fecha 4 para dar paso al regreso de Diego Cocca.

    Atlas suma dos juegos consecutivos sin perder frente al Atlético de San Luis, uno oficial y otro amistoso, aunque la última vez que se enfrentaron en territorio potosino, los rojiblancos ganaron 2-1.

    • Cuándo es el Atlético de San Luis vs. Atlas de Liga MX: el partido es en el Estadio Alfonso Lastras este viernes 17 de octubre.
    • A qué hora es el Atlético de San Luis vs. Atlas de Liga MX: el juego inicia a las 21:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 23:00 horas tiempo del este, 22:00 horas tiempo del Centro y 20:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Atlético de San Luis vs. Atlas de Liga MX: sigue la transmisión de este encuentro por la señal de TUDN, tund.com y la app de TUDN.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Allan Saint-Maximin no pierde el tiempo: así se prepara el francés para el Clásico Joven

    Allan Saint-Maximin no pierde el tiempo: así se prepara el francés para el Clásico Joven

    2 min
    ¿Cruz Azul vs. América es mejor que el Clásico Nacional? Esto dice Nicolás Larcamón

    ¿Cruz Azul vs. América es mejor que el Clásico Nacional? Esto dice Nicolás Larcamón

    Liga MX: así marcha la tabla de posiciones en el Apertura 2025 para la Jornada 13
    Liga MX: así marcha la tabla de posiciones en el Apertura 2025 para la Jornada 13
    Liga MX: así marcha la tabla de posiciones en el Apertura 2025 para la Jornada 13

    Liga MX: así marcha la tabla de posiciones en el Apertura 2025 para la Jornada 13

    Liga MX
    19 fotos
    3 min
    Así se juega y puedes ver la Jornada 13 de Apertura 2025

    Así se juega y puedes ver la Jornada 13 de Apertura 2025

    1 min
    América vs. Chivas: Miguel Gómez se disloca el hombro pero sigue jugando

    América vs. Chivas: Miguel Gómez se disloca el hombro pero sigue jugando

    Relacionados:
    AtlasAtlético San Luis

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD