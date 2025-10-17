Atlético de San Luis vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Ambas escuadras aspiran a meterse en zona de Repechaje del Apertura 2025 aunque con el cuadro potosino sin saber ganar de local.
Atlético de San Luis vs. Atlas forma parte de la cartelera de apertura de la Jornada 13 en la Liga MX después del receso por la Fecha FIFA como parte del camino de las selecciones nacionales hacia el Mundial 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá.
El conjunto potosino llega como décimo quinto en la tabla de posiciones con 10 puntos pero sin saber lo que es ganar en casa con saldo de un empate y cuatro derrotas con Guillermo Abascal como entrenador, pero aún con aspiraciones a colocarse en zona de Repechaje.
HORARIO Y DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. ATLAS DE LA JORNADA 13 DE LIGA MX
Atlas, por su parte, llega con cinco partidos consecutivos como visitante sin ganar, sólo obtuvo la victoria en la Fecha 1 cuando visitó al Puebla y cuando el equipo aún era dirigido por Gonzalo Pineda, quien fue cesado tras la Fecha 4 para dar paso al regreso de Diego Cocca.
Atlas suma dos juegos consecutivos sin perder frente al Atlético de San Luis, uno oficial y otro amistoso, aunque la última vez que se enfrentaron en territorio potosino, los rojiblancos ganaron 2-1.
- Cuándo es el Atlético de San Luis vs. Atlas de Liga MX: el partido es en el Estadio Alfonso Lastras este viernes 17 de octubre.
- A qué hora es el Atlético de San Luis vs. Atlas de Liga MX: el juego inicia a las 21:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 23:00 horas tiempo del este, 22:00 horas tiempo del Centro y 20:00 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Atlético de San Luis vs. Atlas de Liga MX: sigue la transmisión de este encuentro por la señal de TUDN, tund.com y la app de TUDN.