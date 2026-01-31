    Liga MX

    Atlas vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Los Rojinegros parecen tener un rival a modo con los Cañoneros, que llegan con tres derrotas en lo que es considerada su ‘gira del adiós’.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Tras pausa por el Tri, regresa la Liga MX con la Jornada 4

    Atlas vs. Mazatlán FC abren la jornada sabatina como parte de la Fecha 4 de la Liga MX Clausura 2026 en un juego en el que los Cañoneros continúan con su ‘gira del adiós’, pues todo indica Atlante comprará la franquicia para volver al máximo circuito del futbol mexicano.

    El conjunto púrpura suma tres derrotas en mismo número de partidos disputados este semestre y ante un rival al que no le gana en la Perla Tapatía desde el Apertura 2023; desde entonces el saldo en el Jalisco es de una derrota y un empate, en ambos no logró marcar.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL ATLAS VS. MAZATLÁN FC DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026

    Atlas ganó su anterior partido como local, lo hizo ante Puebla en la Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026; no pierde en casa desde la derrota ante América en la Jornada 6 del torneo pasado, desde entonces han transcurrido seis partidos.

    Para los Rojinegros será importante ganar después del receso de la Liga MX, pues en la quinta jornada se medirán a Pumas, un rival complicado, así como el de Mazatlán FC, que será anfitrión ante Chivas.

    • Cuándo es el Atlas vs. Mazatlán FC de la Liga MX: el partido es este sábado 31 de enero en el Estadio Jalisco de Guadalajara.
    • A qué hora es el Atlas vs. Mazatlán FC de la Liga MX: el juego comienza a las 17:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 18:00 horas tiempo del Este, 17:00 horas tiempo del Centro y 15:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Atlas vs. Mazatlán FC de la Liga MX: sigue la transmisión de este partido por la señal de ViX tanto para México como para Estados Unidos.
    Liga MXAtlasMazatlán FC

