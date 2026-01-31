Liga MX Atlas vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 Los Rojinegros parecen tener un rival a modo con los Cañoneros, que llegan con tres derrotas en lo que es considerada su ‘gira del adiós’.

Video Tras pausa por el Tri, regresa la Liga MX con la Jornada 4

El conjunto púrpura suma tres derrotas en mismo número de partidos disputados este semestre y ante un rival al que no le gana en la Perla Tapatía desde el Apertura 2023; desde entonces el saldo en el Jalisco es de una derrota y un empate, en ambos no logró marcar.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ATLAS VS. MAZATLÁN FC DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026

Atlas ganó su anterior partido como local, lo hizo ante Puebla en la Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026; no pierde en casa desde la derrota ante América en la Jornada 6 del torneo pasado, desde entonces han transcurrido seis partidos.

Para los Rojinegros será importante ganar después del receso de la Liga MX, pues en la quinta jornada se medirán a Pumas, un rival complicado, así como el de Mazatlán FC, que será anfitrión ante Chivas.