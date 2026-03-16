    Liga MX

    Messi puede hacer que Keylor Navas no renueve contrato con Pumas

    De acuerdo a reportes, el portero de la UNAM es pretendido por el conjunto de la MLS.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Keylor Navas, tentado por Inter Miami y Leo Messi, reporta David Faitelson

    Keylor Navas está en pláticas de renovar con Pumas para mantenerse más tiempo, pero el Inter Miami se ha metido en las negocaciones.

    EL OBSTÁCULO DE PUMAS CON KEYLOR NAVAS

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    De acuerdo a reportes que informa David Faitelson de TUDN, el cuadro donde milita Lionel Messi ya le lanzó una propuesta al jugador de Costa Rica para irse a la MLS.

    "Keylor Navas está en la mira para ser renovado en Pumas, pero se ha metido un equipo de la MLS, que ofrece un dinero y un nivel con el que Pumas no puede competir, no va a llegar a lo que le ofrecen, es mucho dinero.

    "Lo que juega a favor del equipo de Universidad es la familia de Keylor Navas, están muy adaptados a México, los hijos no quieren irse, aunque ello signifique decir no a un vida en Miami y jugando al lado de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos".

    Lo que ha sabido TUDN, es que al mismo Keylor no le llama la atención el tema del dinero, por lo que estos trascendidos sobre su posible salida chocan con los ideales del portero.

    El periodo de transferencias de la MLS termina el 26 de marzo, es improbable que Navas se vaya a mitad del Clausura 2026 de la Liga MX, pero podría llegar para el verano, al ser libre ahorita, por reglamento de FIFA para platicar con quien le ofrezca contratos.

    Video Keylor revela lo que detiene su renovación con Pumas
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