Liga MX Puebla vs. América: André Jardine entona el Himno Nacional Mexicano previo al partido El estratega brasileño de las Águilas fue sorprendido desde las bancas previo al silbatazo inicial del encuentro correspondiente a la Fecha 7 del Clausura 2026.

Video André Jardine visualiza un nuevo América con respaldo de Emilio Azcárraga



Puebla vs. América fue el segundo partido disputado en el arranque de la Jornada 7 de la Liga MX Clausura 2026 y se llevó a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, donde las Águilas buscaban su primer gol y triunfo como visitante en el torneo.

Como parte del mes de la bandera mexicana, la Liga MX incluyó en su protocolo que se entone el Himno Nacional Mexicano previo al arranque de cada encuentro, por lo que se realizan honores al lábaro patrio.

La sorpresa de este viernes fue cuando se vio a André Jardine desde la banca de pie y parecía entonar el Himno Nacional de México pese a que cuenta con la nacionalidad brasileña y sin que se sepa que cuente ya con la nacionalidad mexicana.

Lo cierto es que el tiempo que lleva en México le ha permitido encariñarse no sólo con sus equipos, Atlético de San Luis primero y luego con las Águilas del América, sino también con el país.

Cabe recordar que André Jardine fue el director técnico de la Selección de Brasil que eliminó a la Selección Mexicana en las Semifinales del futbol varonil en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.