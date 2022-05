Arturo Brizio afirma que penal del América ante Puebla se repitió adecuadamente

"Lo he dicho muchas veces, yo nunca estoy satisfecho, soy un hambriento de la perfección, sé que hay mucho en juego, muchos intereses, en el buen sentido de la palabra, todos quieren estar en la Final, todos quieren ser campeones y no quedo contento, creo que todavía podemos mejorar aún más, en algunas actitudes, en algunas marcaciones que deben de tomarse en la cancha, nos quedamos un poquito cortos, pero en las jugadas bravas, en las polémicas, me parece que ya se están poniendo como errores en automático y ahí sí no estoy de acuerdo, pero de que tenemos que apretar y mejorar en lo que nos queda, me queda perfectamente claro desde que estoy en esta silla", apuntó.