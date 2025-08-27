Video ¡Llenan la canasta! La importante cifra de goles que ha generado el Apertura 2025

El Apertura 2025 de la Liga MX que tendrá su Jornada 7 este fin de semana, impuso una nueva marca de goles anotados en los últimos 10 años.

De acuerdo a información dada a conocer por la Liga MX, el presente certamen del futbol mexicano acumula 168 goles en las primeras seis jornada del campeonato.

Esto casi iguala la cifra de 172 goles que se marcaron en el pasado Apertura 2015, pero con el plus de que el Apertura 2025 aún tiene el partido pendiente de Chivas vs. Tigres de la Jornada 1.

En este partido, si se llegan a marcar cuatro o más goles, se igualará o superará esa marca de los últimos 10 años y 20 torneos disputados.

El promedio de gol en el Apertura 2025 es de 3.16 por encuentro, las Jornadas 2 y 3 han sido las más productivas con 31 goles cada una, mientras que la más reciente (J6) cerró con 30 anotaciones.