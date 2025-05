El defensa analizó que la jugada de Joaquim el pasado sábado puede asemejarse a la de su compañero de equipo, pero el criterio diferente es válido para no marcar penal como sí se le favoreció a los Diablos Rojos en Semifinales.

"Lo sé, es normal, al nivel internacional que esperanzas que marquen ese tipo de abrazos, de jalones que no es la misma de Jaoquim que jala. Es sujetar, el manosear, el meter, no, porque es diferente, no estoy diciendo nada, pero es diferente a como se manejan en otros lados.