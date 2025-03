¿MOHAMED TIENE PRESIÓN EN TOLUCA POR EL TÍTULO?

"No siento presión, tú me ves en la banca aunque vayamos perdiendo, estoy muy tranquilo y buscando lo mejor para darle a mi equipo, sé que tenemos un reto importante, no deja de ser un desafío, para mí no es una presión sino una bendición esta posibilidad que me busquen para pelear un campeonato.