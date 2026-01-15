Liga MX América recupera a Henry Martín y Erick Sánchez previo a partido ante Pachuca El cuadro de las Águilas inició preparación para el partido ante Pachuca el fin de semana.

Video Los 'refuerzos' que apuntar a ayudar al América ante Pachuca

América perdió con Atlético de San Luis en la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX este pasado miércoles y este jueves 15 de enero regresó a los entrenamientos con novedades.

De acuerdo a información de Julio Ibañez de TUDN, el equipo dirigido por André Jardine sumo dos 'refuerzos' a los trabajos que sostuvieron este día en Coapa.

El primero fue Henry Martín, baja por una nueva lesión en los primeros dos partidos, quien entrenó con el resto de sus compañeros.

El segundo es el caso de Erick 'Chiquito' Sánchez, quien también había causado baja por molestias musculares, pero realizó los ejercicios de manera normal.

Se espera que Chiquito pueda estar, de menos en la banca ante Pachuca, mientras que en el caso de Henry, habrá que esperar si puede o no entrar a la convocatoria final.

América enfrentará a Pachuca este domingo 18 de enero en el Estadio Hidalgo, como parte de las actividades de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX.