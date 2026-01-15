    Liga MX

    América recupera a Henry Martín y Erick Sánchez previo a partido ante Pachuca

    El cuadro de las Águilas inició preparación para el partido ante Pachuca el fin de semana.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Los 'refuerzos' que apuntar a ayudar al América ante Pachuca

    América perdió con Atlético de San Luis en la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX este pasado miércoles y este jueves 15 de enero regresó a los entrenamientos con novedades.

    De acuerdo a información de Julio Ibañez de TUDN, el equipo dirigido por André Jardine sumo dos 'refuerzos' a los trabajos que sostuvieron este día en Coapa.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¿Dardo a la prensa o a Vicente Sánchez? Larcamón deja fuertes palabras
    1 mins

    ¿Dardo a la prensa o a Vicente Sánchez? Larcamón deja fuertes palabras

    Liga MX
    La verdad detrás del festejo de Joao Pedro vs. América
    1 mins

    La verdad detrás del festejo de Joao Pedro vs. América

    Liga MX
    André Jardine le da a la prensa tras derrota de América
    1 mins

    André Jardine le da a la prensa tras derrota de América

    Liga MX
    El inesperado mensaje de Jardine a la prensa después de caer contra San Luis
    1:19

    El inesperado mensaje de Jardine a la prensa después de caer contra San Luis

    Liga MX
    El refuerzo que busca América para el Clausura 2026
    1 mins

    El refuerzo que busca América para el Clausura 2026

    Liga MX
    Toluca tiene paso perfecto en busca del tricampeonato en la Liga MX
    2 mins

    Toluca tiene paso perfecto en busca del tricampeonato en la Liga MX

    Liga MX
    Pumas vence a Tigres gracias a las terribles fallas de Ángel Correa
    1 mins

    Pumas vence a Tigres gracias a las terribles fallas de Ángel Correa

    Liga MX
    ¿Qué significa la playera gris con la que América jugó vs. San Luis?
    1 mins

    ¿Qué significa la playera gris con la que América jugó vs. San Luis?

    Liga MX
    Franco Rossi es el cuarto refuerzo de Toluca en el Clausura 2026
    1 mins

    Franco Rossi es el cuarto refuerzo de Toluca en el Clausura 2026

    Liga MX
    América cae por primera vez en el Clausura 2026 tras expulsión de Ramón Juárez
    2 mins

    América cae por primera vez en el Clausura 2026 tras expulsión de Ramón Juárez

    Liga MX

    El primero fue Henry Martín, baja por una nueva lesión en los primeros dos partidos, quien entrenó con el resto de sus compañeros.

    El segundo es el caso de Erick 'Chiquito' Sánchez, quien también había causado baja por molestias musculares, pero realizó los ejercicios de manera normal.

    Se espera que Chiquito pueda estar, de menos en la banca ante Pachuca, mientras que en el caso de Henry, habrá que esperar si puede o no entrar a la convocatoria final.

    América enfrentará a Pachuca este domingo 18 de enero en el Estadio Hidalgo, como parte de las actividades de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Video El inesperado mensaje de Jardine a la prensa después de caer contra San Luis
    Relacionados:
    Liga MXAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX