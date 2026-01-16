Liga MX ¿Griezmann jugará en la Liga MX? En Monterrey rompen el silencio 'Tato' Noriega, directivo de los Rayados, aclara el asunto del jugador francés y una posible incorporación.

Video ¡Rompen el silencio! Esta es la realidad de Griezmann con Monterrey

José Antonio 'Tato' Noriega, directivo de los Rayados de Monterrey, aclaró el supuesto interés por el jugador francés Antoine Griezmann, actualmente en el Atlético de Madrid, y una posible incorporación a los Rayados de Monterrey.

En entrevista con David Faitelson para Faitelson sin Censura de TUDN, Noriega reveló que en realidad, la información sobre un posible acercamiento con el elemento galo es falsa.

Noriega señaló que si bien sería algo atractivo ver a Griezmann en la Liga MX, el Monterrey no lo tiene en el radar.

"A mí también (me gustaría verlo en la Liga MX), no estamos en un momento para eso, hemos traído jugadores de jerarquía, esta se gana con el tiempo, pero es un factor que se involucra ganar una jerarquía en cualquier puesto, y el futbolista la tiene cuando está más avanzado de edad, en este momento estamos muy claros, y por eso contratamos jóvenes, no estamos en un momento para traer a un jugador de 34 años que es referente, qué bueno que pudiera estar, pero la noticia es totalmente falsa".

NORIEGA RELATA CÓMO FUE LA DESPEDIDA DE SERGIO RAMOS EN EL MONTERREY



Por otra parte, José Antonio Noriega reconoció que la salida de Sergio Ramos fue abrupta, ya que él se enteró justamente en la entrevista que hizo TUDN al término de la Semifinal de vuelta entre Toluca y Monterrey del pasado Apertura 2025.

Si bien el 'Tato' confesó que las posturas para la renovación estaban muy alejadas, consideró que la forma en la que Ramos anunció su salida fue algo "apresurada".