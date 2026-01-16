    Liga MX

    ¿Griezmann jugará en la Liga MX? En Monterrey rompen el silencio

    'Tato' Noriega, directivo de los Rayados, aclara el asunto del jugador francés y una posible incorporación.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Rompen el silencio! Esta es la realidad de Griezmann con Monterrey

    José Antonio 'Tato' Noriega, directivo de los Rayados de Monterrey, aclaró el supuesto interés por el jugador francés Antoine Griezmann, actualmente en el Atlético de Madrid, y una posible incorporación a los Rayados de Monterrey.

    En entrevista con David Faitelson para Faitelson sin Censura de TUDN, Noriega reveló que en realidad, la información sobre un posible acercamiento con el elemento galo es falsa.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    La deuda que reconocen en el Cruz Azul: ojo a las palabras de Larcamón
    1 mins

    La deuda que reconocen en el Cruz Azul: ojo a las palabras de Larcamón

    Liga MX
    El acuerdo de venta de Cruz Azul por Mateuz Bogusz con Houston Dynamo
    1 mins

    El acuerdo de venta de Cruz Azul por Mateuz Bogusz con Houston Dynamo

    Liga MX
    América recupera a Henry Martín y Erick Sánchez previo a partido ante Pachuca
    1 mins

    América recupera a Henry Martín y Erick Sánchez previo a partido ante Pachuca

    Liga MX
    ¿Dardo a la prensa o a Vicente Sánchez? Larcamón deja fuertes palabras
    1 mins

    ¿Dardo a la prensa o a Vicente Sánchez? Larcamón deja fuertes palabras

    Liga MX
    La verdad detrás del festejo de Joao Pedro vs. América
    1 mins

    La verdad detrás del festejo de Joao Pedro vs. América

    Liga MX
    André Jardine le da a la prensa tras derrota de América
    1 mins

    André Jardine le da a la prensa tras derrota de América

    Liga MX
    El inesperado mensaje de Jardine a la prensa después de caer contra San Luis
    1:19

    El inesperado mensaje de Jardine a la prensa después de caer contra San Luis

    Liga MX
    El refuerzo que busca América para el Clausura 2026
    1 mins

    El refuerzo que busca América para el Clausura 2026

    Liga MX
    Toluca tiene paso perfecto en busca del tricampeonato en la Liga MX
    2 mins

    Toluca tiene paso perfecto en busca del tricampeonato en la Liga MX

    Liga MX
    Pumas vence a Tigres gracias a las terribles fallas de Ángel Correa
    1 mins

    Pumas vence a Tigres gracias a las terribles fallas de Ángel Correa

    Liga MX

    Noriega señaló que si bien sería algo atractivo ver a Griezmann en la Liga MX, el Monterrey no lo tiene en el radar.

    "A mí también (me gustaría verlo en la Liga MX), no estamos en un momento para eso, hemos traído jugadores de jerarquía, esta se gana con el tiempo, pero es un factor que se involucra ganar una jerarquía en cualquier puesto, y el futbolista la tiene cuando está más avanzado de edad, en este momento estamos muy claros, y por eso contratamos jóvenes, no estamos en un momento para traer a un jugador de 34 años que es referente, qué bueno que pudiera estar, pero la noticia es totalmente falsa".

    NORIEGA RELATA CÓMO FUE LA DESPEDIDA DE SERGIO RAMOS EN EL MONTERREY


    Por otra parte, José Antonio Noriega reconoció que la salida de Sergio Ramos fue abrupta, ya que él se enteró justamente en la entrevista que hizo TUDN al término de la Semifinal de vuelta entre Toluca y Monterrey del pasado Apertura 2025.

    Si bien el 'Tato' confesó que las posturas para la renovación estaban muy alejadas, consideró que la forma en la que Ramos anunció su salida fue algo "apresurada".

    "Cada quién se hace responsable de sus decisiones. Sergio se apresuró un poco, pero es para respetar. Le hice saber que nos sorprendió, no era la mejor forma, pero las pláticas iban avanzadas y tanto él como nosotros estábamos lejos, nosotros también teníamos la sensación que no iba a haber una renovación, pero pensábamos esperar más y anunciarlo, Sergio tomó su decisión y no pasa nada".

    Relacionados:
    Liga MXMonterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Tráiler: Apostarías por mí
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX