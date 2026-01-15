Liga MX ¿Dardo a la prensa o a Vicente Sánchez? Larcamón deja fuertes palabras El director técnico del conjunto de La Noria dejó un mensaje especial después del triunfo ante Puebla.

Video Larcamón lanza reto a la prensa tras críticas a Cruz Azul

Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, dejó un dardo después de que su equipo ganara ante Puebla en la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El estratega argentino habló de forma seria y aludió a que su equipo se encuentra fuerte, todo después de que en los últ9imos días se dieran algunos cuestionamientos desde la prensa y, también, surgiera un mensaje del predecesor de Larcamón, Vicente Sánchez, mismo que no llevaba desinatario de forma directa.

“Somos un equipo fuerte, Cruz Azul tiene la particularidad de que hay un ruido externo constante, que es natural, pero más allá de por dónde venga, el grupo está sólido, nada de afuera nos va a correr del objetivo ni del gran anhelo de trascender con estos colores.

"Después, el resto, que hablen, que digan, que publiquen, que hagan lo que quieran; estamos muy fuertes adentro”, declaró Larcamón.

El referido mensaje de Vicente Sánchez que presuntamente era indirecta a Cruz Azul fue publicado en sus redes sociales el pasado fin de semana.

"El vender humo no está mal, el problema es de quien compra el humo", fue el mensaje del uruguayo.