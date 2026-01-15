    Liga MX

    ¿Dardo a la prensa o a Vicente Sánchez? Larcamón deja fuertes palabras

    El director técnico del conjunto de La Noria dejó un mensaje especial después del triunfo ante Puebla.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Larcamón lanza reto a la prensa tras críticas a Cruz Azul

    Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, dejó un dardo después de que su equipo ganara ante Puebla en la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    El estratega argentino habló de forma seria y aludió a que su equipo se encuentra fuerte, todo después de que en los últ9imos días se dieran algunos cuestionamientos desde la prensa y, también, surgiera un mensaje del predecesor de Larcamón, Vicente Sánchez, mismo que no llevaba desinatario de forma directa.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    La verdad detrás del festejo de Joao Pedro vs. América
    1 mins

    La verdad detrás del festejo de Joao Pedro vs. América

    Liga MX
    André Jardine le da a la prensa tras derrota de América
    1 mins

    André Jardine le da a la prensa tras derrota de América

    Liga MX
    Jardine se va contra la prensa tras derrota de América
    1:19

    Jardine se va contra la prensa tras derrota de América

    Liga MX
    El refuerzo que busca América para el Clausura 2026
    1 mins

    El refuerzo que busca América para el Clausura 2026

    Liga MX
    Toluca tiene paso perfecto en busca del tricampeonato en la Liga MX
    2 mins

    Toluca tiene paso perfecto en busca del tricampeonato en la Liga MX

    Liga MX
    Pumas vence a Tigres gracias a las terribles fallas de Ángel Correa
    1 mins

    Pumas vence a Tigres gracias a las terribles fallas de Ángel Correa

    Liga MX
    ¿Qué significa la playera gris con la que América jugó vs. San Luis?
    1 mins

    ¿Qué significa la playera gris con la que América jugó vs. San Luis?

    Liga MX
    Franco Rossi es el cuarto refuerzo de Toluca en el Clausura 2026
    1 mins

    Franco Rossi es el cuarto refuerzo de Toluca en el Clausura 2026

    Liga MX
    América cae por primera vez en el Clausura 2026 tras expulsión de Ramón Juárez
    2 mins

    América cae por primera vez en el Clausura 2026 tras expulsión de Ramón Juárez

    Liga MX
    Xolos de Tijuana saca enorme triunfo sobre Querétaro
    1 mins

    Xolos de Tijuana saca enorme triunfo sobre Querétaro

    Liga MX

    “Somos un equipo fuerte, Cruz Azul tiene la particularidad de que hay un ruido externo constante, que es natural, pero más allá de por dónde venga, el grupo está sólido, nada de afuera nos va a correr del objetivo ni del gran anhelo de trascender con estos colores.

    "Después, el resto, que hablen, que digan, que publiquen, que hagan lo que quieran; estamos muy fuertes adentro”, declaró Larcamón.

    El referido mensaje de Vicente Sánchez que presuntamente era indirecta a Cruz Azul fue publicado en sus redes sociales el pasado fin de semana.

    "El vender humo no está mal, el problema es de quien compra el humo", fue el mensaje del uruguayo.

    Cruz Azul debutó con triunfo ante Atlas en lo que es su nueva casa para este Clausura 2026: el Estadio Cuauhtémoc.

    Relacionados:
    Liga MXCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX