    La deuda que reconocen en el Cruz Azul: ojo a las palabras de Larcamón

    El director técnico del conjunto cementero se sincera cuando el Clausura 2026 está todavía en sus inicios.

    Por:Fernando Vázquez
    Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, admitió que su equipo presenta una deuda importante en el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, sobre todo después de lo sucedido en el semestre anterior.

    Liga MX

    En entrevista exclusiva para TUDN, Larcamón señaló que el conjunto de La Noria no puede darse el lujo de apoyarse más en 'merecimientos', sino que ahora, a partir del torneo en curso, sus logros deberán medirse en los éxitos y títulos, sobre todo por lo que pasó el semestre pasado.

    "La realidad es que claramente, el resultado, concreto, frío y las exigencias máximas de uclub como este, claramente quedamos a deber, teníamos oportunidad en Liga e Intercontinental, teníamos la oportunidad de acceder en instancias decisivas, quizás con la calendarización del cierre nos privó de enfrentar como queríamos la Copa Intercontinental.

    "Esa desazón también de jugar la Liguilla y no tener la capacidad de lograr el campeonato, incluso en el desarrollo de la serie con Tigres, pero esto no es merecimiento, arrancamos este semestre con esa sensación de deuda para que en este torneo, ambicionar esa Final y lograr la trascendencia de lograr el objetivo como grupo y equipo", agregó.

    Cruz Azul lleva tres puntos de seis posibles en el arranque del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, todo después de conquistar su primer triunfo en la que es su nueva casa, el Estadio Cuauhtémoc, ante el Atlas.

    Liga MXCruz Azul

