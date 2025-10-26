Video "Ramos no se la quiso pasar": La durísima crítica de Ruso Zamogilny a Martial

Rayados se metió a la cancha del Olímpico Universitario en la Jornada 15 y se llevó una derrota a manos de Cruz Azul. En la mesa de Línea de Cuatro, la crítica al club regio fue durísima en particular de Ruso Zamogilny a Anthony Martial.

Y es que el delantero francés, ingreso al juego a los 77 minutos en lugar del español Sergio Canales, pero a decir del analista de TUDN "no marca diferencia", es más sus propios compañeros como Sergio Ramos, explicó el analista, no le querían pasar el balón.

PUBLICIDAD

"Sacaron a Canales para poner a Martial, Martial camino la cancha. La actitud de Martial no es la de un futbolista como lo fue", aseguró el nacido en Argentina.

"Fue un futbolista de primer nivel, hoy no lo es. En la liga entra y no te marca diferencia, juega pasesitos para atrás. Se queja de sus compañeros. Desconozco esta versión de Martial yo. A mí me sorprende.

"Porque a parte en un contexto en el que debes redoblar esfuerzos, hacer más esfuerzo de lo que normalmente haces porque estás con uno menos ( por la expulsión de Oliver Torres a los 24 minutos). Sacas a Canales que está cansado y entra Martial fresco, y corre menos que Canales. Es inconcebible lo que vi hoy de Martial", mencionó Zamogilny en Línea de 4.

Y entonces lanzó la lapidaria frase.

" Ni siquiera se la querían dar. Cuando un compañero no te quiere dar la pelota es porque no confía en ti. Sergio Ramos lo vio a Martial ahí y prefirió hacer una ruleta y que le hicieran infracción, a darle la pelota. Eso no puede pasar", finalizó.

Cruz Azul venció 2-0 a Rayados en la Jornada 15 del Apertura 2025 en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

Con ese resultado, La Máquina alcanzó 32 unidades y se colocó en el tercer sitio del torneo, mientras Monterrey se quedó en 30 y está en el quinto puesto.