Video ¡Roja para Óliver Torres! ¡Rayados se queda con 10 por esta entrada temeraria!

Cruz Azul vs. Monterrey se disputaban el pase directo a los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 y el tercer lugar en la tabla de posiciones este sábado como parte de la Jornada 15 de la Liga MX.

El duelo ponía en juego puntos determinantes en sus aspiraciones hacia la Fase Final y del lado de Rayados, obtener un resultado a su favor rumbo al Clásico Regio el próximo sábado 1 de noviembre en el Gigante de Acero.

Con el marcador aún 0-0, el conjunto de la Sultana del Norte se quedó con 10 jugadores desde el minuto 24 luego de que el español Oliver Torres cometiera una dura entrada por detrás sobre José Palavecino que le hizo acreedor a la expulsión.

Pese a la claridad de la jugada, el árbitro central Daniel Quintero Huitrón corroboró en el VAR la infracción para determinar si era para tarjeta amarilla o la roja; de haber sido amonestación, Oliver Torres también se hubiera perdido el partido ante Tigres la siguiente jornada por acumulación de tarjetas.

Oliver Torres suma 15 partidos disputados, contando el de este sábado ante La Máquina y de los cuales en 14 fue titular, suma un gol en lo que va de la Liga MX Apertura 2025 que fue en la derrota por 6-2 ante Toluca en la Jornada 10.