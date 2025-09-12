Video ¡Bombazo! Monterrey está por fichar a un campeón de la UEFA Nations League

Anthony Martial se convirtió en refuerzo oficial de Rayados de Monterrey luego de que se confirmara el jueves un acuerdo entre las partes involucradas; clubes y jugador, y después de que aprobara los exámenes físicos y médicos de rigor desde Grecia.

Y este viernes, el club regio lo anunció en sus redes sociales: " Versatilidad. Técnica. Velocidad. Experiencia. @AnthonyMartial llega a La Pandilla como anotador de más de 100 goles y multicampeón, y con trayectoria en clubes como @OL, @AS_Monaco_ES, @ManUtd_Es, @SevillaFC y @AEK_FC_OFFICIAL. Bienvenue, Anthony !", escribió en su cuente de X.

El futbolista de 29 años de edad y próximo a cumplir en diciembre los 30, llega en buen estado físico y futbolístico proveniente del AEK Atenas, donde milita el mexicano Orbelín Pineda.

Fue jugador del Olympique Lyon de su país y del AS Mónaco, estuvo varios años en el Manchester United y un breve paso por Sevilla hasta llegar para la temporada 2024-2025 con el AEK Atenas de Grecia.

Con la Selección de Francia fue finalista en la Euro 2016 como local y que perdió en tiempos extra frente a Portugal; en la UEFA Nations League fue campeón en la temporada 2020-2021.

A nivel de clubes ganó dos FA Cup, una Copa de la Liga de Inglaterra, una Community Shield y una UEFA Europa League, todos con Manchester United; además de una Final perdida en FA Cup y en Europa League.

Monterrey recibe al América en la Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2025 en el Gigante de Acero, un rival y un escenario ideal para el posible debut de Anthony Martial con la playera de Rayados para luego visitar al vigente campeón Toluca.