Anthony Martial es refuerzo oficial de Monterrey para el Apertura 2025
El delantero francés de 29 años de edad llega con un título de la UEFA Nations League y uno de la UEFA Europa League entre sus credenciales.
Anthony Martial se convirtió en refuerzo oficial de Rayados de Monterrey luego de que se confirmara el jueves un acuerdo entre las partes involucradas; clubes y jugador, y después de que aprobara los exámenes físicos y médicos de rigor desde Grecia.
Y este viernes, el club regio lo anunció en sus redes sociales: " Versatilidad. Técnica. Velocidad. Experiencia. @AnthonyMartial llega a La Pandilla como anotador de más de 100 goles y multicampeón, y con trayectoria en clubes como @OL, @AS_Monaco_ES, @ManUtd_Es, @SevillaFC y @AEK_FC_OFFICIAL. Bienvenue, Anthony !", escribió en su cuente de X.
El futbolista de 29 años de edad y próximo a cumplir en diciembre los 30, llega en buen estado físico y futbolístico proveniente del AEK Atenas, donde milita el mexicano Orbelín Pineda.
Fue jugador del Olympique Lyon de su país y del AS Mónaco, estuvo varios años en el Manchester United y un breve paso por Sevilla hasta llegar para la temporada 2024-2025 con el AEK Atenas de Grecia.
Con la Selección de Francia fue finalista en la Euro 2016 como local y que perdió en tiempos extra frente a Portugal; en la UEFA Nations League fue campeón en la temporada 2020-2021.
A nivel de clubes ganó dos FA Cup, una Copa de la Liga de Inglaterra, una Community Shield y una UEFA Europa League, todos con Manchester United; además de una Final perdida en FA Cup y en Europa League.
Monterrey recibe al América en la Jornada 9 de la Liga MX Apertura 2025 en el Gigante de Acero, un rival y un escenario ideal para el posible debut de Anthony Martial con la playera de Rayados para luego visitar al vigente campeón Toluca.