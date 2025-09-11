Video Sergio Ramos tiene en la mira al América y lanza mensaje intimidante

A horas del cierre de mercado en la Liga MX, Rayados de Monterrey volvió a soltar un ‘bombazo’ con un fichaje estelar que se suma a la lista de jugadores de renombre que militan en el torneo mexicano para el Apertura 2025.

De acuerdo con Diego Armando Medina para TUDN, hay un acuerdo tripartito entre Rayados, Anthony Martial y el AEK Atenas para que el atacante francés se convierta en futbolista del Monterrey.

PUBLICIDAD

La venta será de 4.5 millones de dólares; hay arreglo en salario, solo resta que cumpla con los exámenes médicos y físicos de rigor para que se cierre la transacción de quien fuera campeón de la UEFA Nations League con Francia y de la UEFA Europa League con Manchester United.

Gente de Rayados se encuentra en Grecia y en las próximas horas, en caso de aprobar los exámenes, se hará oficial el fichaje hacia el conjunto de la Liga MX luego de compartir vestidor junto a un elemento mexicano, Orbelín Pineda, que sigue en el AEK Atenas.

Es cierto que hubo interés y negociaciones con Pumas de la UNAM por Anthony Martial, pero tanto el delantero como sus agentes optaron por Rayados tras no prosperar las negociaciones.

Anthony Martial se une así a elementos de renombre como Sergio Ramos, James Rodríguez, Allan Saint-Maximin, Oliver Torres, Ángel Correa, Aaron Ramsey y Keylor Navas como algunos de los principales estandartes de la Liga MX.