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    Ángel Reyna y su fuerte mensaje sobre corrupción: “Si te piden dinero es porque eres malo”

    El ex jugador del América habló sobre la corrupción que hay en el futbol mexicano y lanzó una crítica.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Ángel Reyna mantendría a Jardine y a Henry en América

    Ángel Reyna reveló que en el futbol mexicano hay corrupción, pero fue contundente al mencionar que el jugador que paga es por malo, ya que si eres bueno te pagan por jugar como fue en su caso.

    En entrevista para Faitelson Sin Censura, el ex jugador del América criticó a las personas que utilizan esto como pretexto y los llamó mediocres.

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    “Yo hablo de lo que conozco y lo que tengo en la mano, para llegar a jugar en primera división considero que si te piden dinero es porque eres malísimo. No hay manera de que llegues porque al bueno no le piden dinero sino le dan, a mí me dieron dinero desde los 14 años

    Si te piden dinero es porque eres malo, dedícate otra cosa y punto, se acabó, no llegaste por mediocridad, por irresponsabilidad y demás porque para llegar hay que ser muy responsable, muy cumplido, muy talentoso y demás, y al bueno siempre lo quieren si no te quieren en un lugar, te van a querer en otro”, aseguró Reyna.

    Asimismo, Ángel Reyna contó a lo largo de su carrera si conoció a futbolista que llegaron a primera división gracias a favores.

    “Tengo un par de ejemplos que estando en primera, uno se preguntaba de cómo llegó y después sí me enteré por un entrenador que me dijo “este es un favor de amistad con el papá” y así fueron dos

    “Y pues al final te puedo decir que hay uno por ciento de todos, los demás porque para llegar necesitas hacer muchas cosas”, agregó.

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