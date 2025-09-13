Jardine hace radical cambio para el Clásico América vs. Chivas

Video El radical cambio que hizo Jardine en América para el Clásico vs. Chivas

André Jardine hizo un radical cambio en el América d e cara al Clásico Nacional ante Chivas que se jugará este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Gibrán Araige reporta para que TUDN que, en el presente Torneo Apertura 2025, el técnico brasileño tomó una decisión importante: quitar las concentraciones azulcremas de local.

La decisión se mantuvo para el Clásico contra Chivas y es por eso que el América no contó con el apoyo de su afición previo al partido, como sí lo tuvo el Guadalajara.

Araige añade que Jardine optó por ‘borrar’ las concentraciones para que sus futbolistas se queden en su casa y pasen tiempo con su familia, y de esta manera lleguen más descansados y motivados a los juegos.

El Clásico América vs. Chivas se disputará tras reanudarse la Liga MX por el parón que hubo por la fecha FIFA de septiembre donde la Selección Mexicana se enfrentó a Japón (0-0) y Corea del Sur (2-2).

Las Águilas vienen de vencer al Pachuca (2-0) en su último partido del Apertura 2025, mientras que perdió contra el DC United (3-1) en un amistoso en Estados Unidos.

América llega como sublíder de la Liga MX con 17 puntos, a solo uno del líder Monterrey.