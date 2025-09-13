    Clásico América vs. Chivas

    La emoción de la Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025 está a la vuelta de la esquina y los aficionados ya están ansiosos por el enfrentamiento entre dos de los equipos más emblemáticos del futbol mexicano: América vs. Chivas.

    Este emocionante duelo se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre de 2025 en el Estadio Ciudad de los Deportes, un escenario que ha sido testigo de innumerables batallas futbolísticas a lo largo de los años. Con una rica historia y una rivalidad que trasciende generaciones, este partido promete ser un espectáculo imperdible para los seguidores de ambos equipos.

    El Clásico Nacional siempre atrae la atención de miles de aficionados y esta vez no será la excepción. Con el América buscando reafirmar su dominio y el Guadalajara deseando recuperar la gloria, la tensión en el aire es palpable.

    Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante encuentro por televisión, ¡sigue leyendo y descubre todos los detalles para no perderte ni un minuto de la acción!

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMÉRICA VS. GUADALAJARA DE LA JORNADA 8

    América llega al partido con una gran dosis de confianza tras su reciente victoria, lo que les permite afrontar el encuentro con una mentalidad positiva y el deseo de seguir sumando.

    Por su parte, Guadalajara, tras una decepcionante derrota, buscará revertir la situación y demostrar que pueden recuperar su mejor nivel en este crucial enfrentamiento.

    Cuándo es el América vs. Chivas: el juego es el sábado, 13 de septiembre de 2025 en el Ciudad de los Deportes.

    A qué hora es el América vs. Chivas: el partido inicia en México a las 9:15PM; en Estados Unidos es a las 11:15PM tiempo del Este, 10:15PM tiempo del Centro y 8:15PM tiempo del Pacífico.

    Dónde ver el América vs. Chivas: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX.

