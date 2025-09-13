Video Esto pide la afición de Chivas a los jugadores en plena serenata

Este próximo sábado se vivirá una edición más del Clásico Nacional entre América y Chivas, este juego corresponde a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX y se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Como se ha hecho costumbre, la afición de Club Guadalajara en la Ciudad de México estuvo afuera del hotel de concentración del equipo y llegaron con toda la fiesta posible, banderas, bengalas y tambores.

PUBLICIDAD

Los jugadores salieron del hotel para convivir con toda fanaticada Rojiblanca, tomaron las banderas de la gente y las ondearon por lo alto al tiempo que coreaban los cánticos que se escuchan cada partido de las Chivas.

Sin embargo, no todo fue amor y cariño para los jugadores, llegó el momento de la exigencia, y del mismo modo se expresó el respetable, cantando pidieron que pusieran “huevos” en cada partido, esto por los malos resultados en los últimos juegos.

Los dirigidos por Gabriel Milito llegarán con una baja importante, un jugador no realizó el viaje a la capital del país para enfrentar el Clásico Nacional.

Las Águilas por su parte, han trabajado de forma intensa y con plantel completo por lo que André Jardine podrá mover sus piezas y alinear a su mejor cuadro para el partido.