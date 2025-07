"Con los seleccionados, era muy importante, todos acabaron cansados, los seleccionados no tuvieron descanso, me parecía humano al menos darles una semana, lo mínimo para un futbolista el despejar la mente, ojalá estén frescos de la cabeza para entrar a un nuevo reto".

Sobre la llegada de José Raúl "La Pantera" Zúñiga, el estratega de las Águilas destacó las cualidades del jugador y lo que podría aportar al equipo, pero prefirió no adelantar nada sobre si era una transferencia ya concretada.

"De Zúñiga, no me gusta hablar antes de que esté cerrado, pero me gusta, va a dar una profundidad importante a la plantilla, es polifuncional, vendrá muy bien y si concretamos, vamos a estar muy felices".