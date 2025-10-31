Con motivo de las fechas, en las instalaciones de América y Chivas se vivieron momentos de terror con los grandes disfraces con lo que se vistieron jugadoras y jugadores de ambas escuadras de la Liga MX.

En Coapa, las chicas del equipo del América Femenil fueron encabezadas por Scarlett Camberos, quien usaba un maquillaje de payaso con un toque de malicia y como un arma mortal el bat de beisbol.

Además, se vio a Lionel Messi, a un grupo de calaveras, un arlequín, una Frankenstein y hasta un payaso diabólico.

Por el otro lado, en Verde Valle los jugadores del equipo varonil de Guadalajara fueron los que se presentaron con las diferentes indumentarias que causaron carcajadas y buen ambiente entre todos los asistentes a las instalaciones.

Hubo dos jugadores que se llevaron las miradas y captaron la atención, uno fue Armando ‘Hormiga’ González, reconocido por su afición al anime, se disfrazó de Ryu, un videojuego, mientras que el otro fue Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quien caminó por los pasillos vestido de princesa de Disney, Blanca Nieves, para ser precisos.

América Femenil se medirá a Mazatlán en la última fecha de la fase regular en la Liga MX Femenil, mientras que Chivas chocará con Pachuca en la penúltima jornada del Apertura 2025.