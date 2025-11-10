Este lunes se confirmó algo terrible para el entorno de Pumas de cara al juego por el Play-in ante Pachuca, el primer juego de dos que deberán ganar para acceder a los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.

Su delantero José Juan Macías no tuvo solo una fractura como se había mencionado, fueron tres rupturas en la rodilla, por lo que su recuperación puede ser más larga de lo normal, expresó en un comunicado el cuadro de la UNAM.

Esto se derivó tras la jugada en la que José Paradela arrolla a Macías doblándole la rodilla mientras el jugador de Pumas estaba plantado en el terreno de juego.

Ante la terrible noticia, Efraín Juárez, técnico de los Pumas, mandó un mensaje en sus redes sociales, palabras que llegaron a toda la afición azul y oro.

“Tú cuerpo sanará, tú corazón sanará, tú mente también lo hará. La felicidad volverá para que sigas brillando. ¡Estamos contigo JJ!”, escribió el estratega junto a una foto de ambos abrazados en Ciudad Universitaria.

José Juan Macías había retomado su carrera con los de la Universidad tras un largo periodo de inactividad, debido a otra lesión que había sufrido, en este torneo había aparecido con goles y buenas actuaciones, jugó en 11 partidos desde que llegó y marcó cuatro goles en 331 minutos de juego, cabe resaltar que no inició el torneo con Pumas.