    Guadalajara

    Sergio Ramos y Javier ‘Chicharito’ Hernández se funden en un abrazo en el Akron

    El capitán de Rayados se acercó a su excompañero del Real Madrid y lo consoló al finalizar el partido.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Atención a lo que hizo Sergio Ramos al ver a Chicharito llorando

    Chivas consiguió una victoria categórica en el último partido de la fase regular del Apertura 2025 ante Monterrey, duelo en el que se vivieron momentos de gran emoción.

    Ya con el boleto directo a la Liguilla, Guadalajara se fue con todo el poder ofensivo contra Rayados, las anotaciones de Efraín Álvarez, Armando ‘Hormiga’ González, que consiguió el título de goleo y Roberto ‘Piojo’ Alvarado marcaron en el primer tiempo.

    En el complemento, Monterrey se acercó, pero apareció Javier Hernández, para marcar el cuarto y definitivo tanto de la noche, Chicharito no pudo contener las lágrimas de la emoción y se abrazó con sus compañeros.

    El encuentro finalizó y de forma inmediata Sergio Ramos busca a Chicharito y se fundieron en un abrazo fraterno, le dijo algunas palabras y sonrieron.

    Recordamos que el español y el mexicano fueron compañeros en el Real Madrid, donde Javier Hernández fue reconocido por sus actuaciones, en ese equipo Merengue, Ramos era el capitán.

    Otra de las cosas que nos regalaron emociones, fueron las llegadas y el gol de ‘ Hormiga’ González, quien superó a Javier ‘Chicharito’ Hernández como el goleador más joven de Chivas en un torneo de la Liga MX.

