Video Resumen | Puebla despide a James Rodríguez y al León con derrota

El juego no comenzó bien para los Panzas Verdes, ya que se vieron abajo en el marcador antes de los 20 minutos con el buen remate de cabeza de Alejandro Organista tras el centro por la izquierda, el arquero Oscar García no pudo hacer nada.

Los de León respondieron rápido, el capitán James Rodríguez mandó un pase perfecto, una pincelada precisa para Iván Moreno que condujo el balón y cruzó el tiro al entrar al área para dejar el esférico en el fondo de las redes.

El colombiano llegó a nueve asistencias en 34 juegos, también contribuyó con cinco goles hasta este juego con León, en este juego salió ovacionado por la afición al minuto 84 del juego.

Puebla se volvió a poner en ventaja cerca del final de la primera mitad, Emiliano Gómez sacó un rayo de su pierna zurda para clavar el balón en el ángulo del primer poste del arquero Esmeralda ante la rabieta del colombiano.

En la segunda mitad el marcador no se movió, pero el colombiano siguió regalando calidad, estuvo cerca de marcar el segundo de León con una ‘tijera’ que el arquero Jesús Rodríguez logró sacar con una mano.

Además, Ignacio Ambriz le dio la oportunidad de debutar a un joven de 18 años, Fernando Hernández se presentó en la primera división de la Liga MX al minuto 74, ingresó en lugar de Iván Moreno.