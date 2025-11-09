Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul habló fuerte tras perder ante Pumas en la última fecha del Apertura 2025 de la Liga MX, misma en la que dejaron escapar el liderato del torneo.

En el juego hubo acciones que condicionaron el desempeño de ambos equipos, decisiones polémicas del árbitro en las que Nicolás Larcamón no quiso profundizar.

“Difícil no es, no estamos permitidos hablar porque nos multan, no es difícil es que no podemos hablar del arbitraje”.

El portero Kevin Mier de la Máquina salió lesionado tras una dura entrada de Adalberto Carrasquilla, Larcamón tampoco quiso indagar más y se limitó a decir que esperarán que se le hagan los estudios pertinentes.

“Estamos a la espera de los estudios, el golpe es en la canilla, y lo digo claramente, porque luego dicen el empeine y que no lo toca, ojalá la lesión no sea importante, pero la acción es clarísima, es llamativo para poner un término sutil, no vamos a entrar en el para mí sí, para mí no, se diluye y pasa”.

Al mismo tiempo, se le cuestionó si era válido que Cruz Azul pidiera la inhabilitación del jugador que lesionó al arquero colombiano, pero Nico le dejó la tarea a la Comisión de Arbitraje.

“Me imagino que lo atenderán en la comisión arbitral. Pero recuerdan en el partido vs Tijuana el jugador quería hacer un pase y al final sale expulsado y a partir de ese error salimos afectados pues bueno, volvemos a sufrir algo así”.

Qué espera de la llave de Cuartos de Final ante Chivas

Por último y siguiendo con el tema deportivo, Nicolás Larcamón habló sobre el partido que les viene en la Liguilla, y señaló que ambos llegarán con la misma inactividad y confía en “trascender, aunque algunos no quieran”.

“Tenía que ser así, lamentablemente pues nada, todo esto nos va a generar un golpe a nuestra hambre y sueños, pero yo siento que fuimos el equipo más consistente de la fase regular, once contra once fuimos mejores, perdimos dos partidos con uno menos, tocó así y es otro camino el que tenemos que recorrer, ya tenemos rival, igual llegarán con cierta inactividad, serán 180 minutos espectaculares y de mucho futbol y confío que vamos a trascender, aunque algunos no lo quieran”.