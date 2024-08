El Bicampeón de la Liga MX parece no pasar por un buen momento, el América simplemente no funciona, l a visita de Rafa Márquez, auxiliar técnico de la Selección Mexicana, al Estadio de la Ciudad de los Deportes, pareció no ser suficiente para motivarlos a salir del bache en el que se encuentran y, de paso, terminaron con un nuevo lesionado en sus filas.