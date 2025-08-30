América vs. Pachuca: penal de Brian García sobre Rodrigo Aguirre
Con apenas 11 minutos de juego, un aparente pisotón de Brian García sobre el uruguayo Rodrigo Aguirre parecía acabar en penal.
América vs. Pachuca debió jugarse a puerta cerrada como parte de la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 en una decisión controversial por parte de la Alcaldía Benito Juárez que impidió que la afición acudiera al estadio a alentar a sus equipos.
La polémica se extendió al inicio del partido, pero esta vez de manera deportiva, luego de que el árbitro central Ismael Rosario López no marcara un penal a favor de las Águilas y que para el ‘Cantante’ Guerrero era una falta clara en el área.
Brian García pareció trompicar con un pisotón a Rodrigo Aguirre dentro del área, jugada en la que el uruguayo cayó y el ‘nazareno’ decidió que el partido continuara sin decretar la pena máxima para los locales.
“Me parece de manera imprudente alcanza a cruzar el pie por parte de Brian García. Es un pisotón de manera imprudente, es un penal. Lo pisa con la pierna izquierda, el zapato, es imprudente, no lo quiso hacer, pero se debe sancionar”, indicó Fernando Guerrero durante la transmisión del partido.
Pese a ello, América sí logró adelantarse en el marcador sin necesidad de un penal, luego de que Alejandro Zendejas, convocado por la Selección de Estados Unidos para la próxima Fecha FIFA, diera un servicio impresionante a Igor Lichnovsky para que éste definiera dentro del área.