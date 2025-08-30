Video ¡Piden penal sobre el Búfalo! Aguirre recibe pisotón y se desata la polémica

La polémica se extendió al inicio del partido, pero esta vez de manera deportiva, luego de que el árbitro central Ismael Rosario López no marcara un penal a favor de las Águilas y que para el ‘Cantante’ Guerrero era una falta clara en el área.

Brian García pareció trompicar con un pisotón a Rodrigo Aguirre dentro del área, jugada en la que el uruguayo cayó y el ‘nazareno’ decidió que el partido continuara sin decretar la pena máxima para los locales.

“Me parece de manera imprudente alcanza a cruzar el pie por parte de Brian García. Es un pisotón de manera imprudente, es un penal. Lo pisa con la pierna izquierda, el zapato, es imprudente, no lo quiso hacer, pero se debe sancionar”, indicó Fernando Guerrero durante la transmisión del partido.

Pese a ello, América sí logró adelantarse en el marcador sin necesidad de un penal, luego de que Alejandro Zendejas, convocado por la Selección de Estados Unidos para la próxima Fecha FIFA, diera un servicio impresionante a Igor Lichnovsky para que éste definiera dentro del área.